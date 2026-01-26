Claromecó fue sede de la primera edición del Seven Playero de Villa del Parque

Este domingo finalizó en Claromecó el Primer Seven Playero de Fútbol masculino para las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, organizado por el Club Villa del Parque, con un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo social. El certamen reunió a alrededor de 200 jóvenes futbolistas, acompañados por sus familias, en un marco ideal que transformó la playa en un verdadero escenario deportivo.

Primera Edición del Seven Playero de Villa del Parque

En lo competitivo, la Copa de Oro tuvo como campeones a Arg FC en Sub-13, Atlético Chamuyo en Sub-15 y Aston Birra en Sub-17, equipos que se destacaron por su rendimiento a lo largo de toda la jornada. En tanto, las Copas de Plata quedaron en manos de Los Dragones de la Costa (Sub-13), Todo Suela (Sub-15) y Gestión Inmobiliaria (Sub-17).

El torneo también reconoció actuaciones individuales. Los goleadores del certamen fueron León Ponce y Santino Martínez (Fútbol de Barrio Claromecó), Salvador Sánchez (Papijear) y Agustín Herrera (Gestión Inmobiliaria). Las distinciones a la Valla Menos Vencida fueron para Fútbol de Barrio Claromecó, Arg FC y Club Deportivo Escabio.

Más allá de los resultados, el Seven Playero dejó un mensaje claro sobre el valor del trabajo institucional del Club Villa del Parque, promoviendo la continuidad del deporte también durante el verano, generando espacios de integración entre chicos de distintos clubes —que incluso se unieron para formar equipos— y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

La organización, a cargo de una comisión directiva que cuidó cada detalle, contó con el acompañamiento permanente de las familias y el apoyo de empresas que apostaron con su respaldo publicitario. Además, el evento generó un movimiento turístico y gastronómico significativo en Claromecó.

Esta primera edición dejó bases sólidas para institucionalizar el Seven Playero y convertirlo en una cita fija del calendario veraniego, consolidando al balneario como sede de eventos deportivos juveniles de relevancia.