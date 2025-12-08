Claromecó celebró una jornada de fiesta con la tradicional Fiesta de la Pesca

La localidad de Claromecó vivió ayer una verdadera jornada de celebración con una nueva edición de la Fiesta de la Pesca, que convocó a familias, vecinos y visitantes a disfrutar de múltiples propuestas culturales y recreativas.
A lo largo del día, diversos artistas pasaron por el escenario principal, aportando música y espectáculo para todos los gustos. Además, artesanos y emprendedores locales tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo el trabajo y la producción local.
El cierre estuvo a cargo de la banda “Hasta las Manos”, que coronó la noche con un show muy convocante y una gran afluencia de público, manteniendo el espíritu festivo que caracterizó a toda la jornada.
El Ente Descentralizado de Claromecó junto a la Municipalidad de Tres Arroyos, expresan su agradecimiento a todas las personas que participaron, trabajaron y acompañaron esta edición, que año a año consolida la identidad local y potencia el desarrollo cultural y turístico de la localidad.