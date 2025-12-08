La localidad de Claromecó vivió ayer una verdadera jornada de celebración con una nueva edición de la Fiesta de la Pesca, que convocó a familias, vecinos y visitantes a disfrutar de múltiples propuestas culturales y recreativas.

A lo largo del día, diversos artistas pasaron por el escenario principal, aportando música y espectáculo para todos los gustos. Además, artesanos y emprendedores locales tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo el trabajo y la producción local.

Claromecó celebró una jornada de fiesta con la tradicional Fiesta de la Pesca

El cierre estuvo a cargo de la banda “Hasta las Manos”, que coronó la noche con un show muy convocante y una gran afluencia de público, manteniendo el espíritu festivo que caracterizó a toda la jornada.

El Ente Descentralizado de Claromecó junto a la Municipalidad de Tres Arroyos, expresan su agradecimiento a todas las personas que participaron, trabajaron y acompañaron esta edición, que año a año consolida la identidad local y potencia el desarrollo cultural y turístico de la localidad.

