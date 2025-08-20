Cinema con Aperitivo en la Sociedad Italiana

El miércoles 20 a las 20:30, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana preparan un nuevo encuentro del ciclo “Cinema con aperitivo”, en el que comienzan sirviendo tragos y comida para luego proyectar una película en italiano con subtítulos en español.

Se realiza en el salón de planta baja de Av. Moreno 137 y el costo de la entrada es de ocho mil pesos.

La comedia elegida es “Dove osano le cicogne” dirigida por Fausto Brizzi, estrenada en Italia en Capodanno, el 1º de enero de este año.

Cuenta la historia de una pareja que, desesperada por tener un hijo, va a Barcelona a consultar a un especialista en fecundación y vuelve a Milán con una joven que se ofrece a llevar adelante el embarazo.