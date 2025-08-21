Cinco colegios participan del Concejo Deliberante Estudiantil 2025

Con la participación de cinco establecimientos educativos del distrito, el Concejo Deliberante Estudiantil de Tres Arroyos se encamina a una nueva edición. La concejal Claudia Diez, presidente de la Comisión de Derechos de la Familia, resaltó el valor de la iniciativa y el interés de los jóvenes en presentar proyectos que reflejan las necesidades de la comunidad.

“Este año se anotaron seis colegios, aunque finalmente quedaron participando cinco. Es una satisfacción que nuevamente en la zona se presenten el secundario de Orense, el de Reta y el de Claromecó. Y en la ciudad cabecera, el ex Colegio Nacional, hoy Secundaria N°2, y la Escuela Media”, explicó Diez.

Los proyectos presentados abarcan diversas temáticas. “Tenemos iniciativas vinculadas a la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente, con mucha preocupación en torno a temas ambientales. También cuestiones relacionadas con los derechos de las familias, como becas para deportistas, además de proyectos de Obras Públicas y Turismo. Todos muy interesantes”, señaló.

La concejal recordó que el compromiso es que las propuestas estudiantiles no queden en un concurso: “Seguimos trabajando en un proyecto del año pasado con la idea de aprobarlo como ordenanza. La producción de los estudiantes debe transformarse en respuestas concretas a necesidades reales de la comunidad”.

El cronograma de este año ya está definido. “ El viernes 22 a las 8:30 comienzan las comisiones y el viernes 29, también a las 8:30, será la sesión . Lo organizamos en dos jornadas porque hay colegios del interior y se requiere ajustar transporte y logística. Nosotros acompañamos todo el proceso para facilitar la participación de todos”, detalló.

Finalmente, Diez destacó el aprendizaje que implica esta experiencia para los jóvenes: “Lo poco que he podido hablar con algunos demuestra que están muy comprometidos. Incluso algunos han trabajado con prensa de manera muy interesante. Y creo que lo más valioso es que aprenden que es posible lograr consensos; que no siempre hace falta entrar en grandes debates o discusiones. A veces, simplemente, se trata de acordar para que todo funcione mejor”.