Cierre de Prácticas de Trabajo Social jugando y ejerciendo derechos

En el barrio Ruta 3 Sur se llevó a cabo “Derecho en Juego”, una propuesta abierta a la comunidad que reunió a distintas instituciones con el objetivo de promover el acceso a derechos y fortalecer los lazos comunitarios.

30 de septiembre de 2025,

En el barrio Ruta 3 Sur se llevó a cabo “Derecho en Juego”, una propuesta abierta a la comunidad que reunió a distintas instituciones con el objetivo de promover el acceso a derechos y fortalecer los lazos comunitarios.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el CAPS Santa Teresita, la Secretaría de Desarrollo Social y estudiantes de la carrera de Trabajo Social del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°33, quienes finalizaron así sus prácticas pre-profesionales.

El encuentro contó además con la participación de la Escuela N°2 y del programa Puentes en la Infancia, lo que permitió enriquecer la jornada a partir de un valioso trabajo intersectorial.

“Derecho en Juego” no solo marcó el cierre de una etapa formativa para los futuros profesionales de Trabajo Social, sino que también se convirtió en un espacio de aprendizaje compartido, intercambio y compromiso con la comunidad.

