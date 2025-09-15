Chocó en un auto con prohibición para circular, agredió a piedrazos al personal policial y fue aprehendido

Desde la Comisaría Primera de Tres Arroyos se informa que el pasado viernes, en calle Olivero Duggan al 700, se procedió a la aprehension de un ciudadano identificado como Diego Martín Rojas (34) que tras chocar y constatar que el automovil en el cual circulaba tenía prohibición para hacerlo, agredió con piedrazos a los efectivos policiales.

Rojas conducía un Peugeot 504 y a la altura de calle Cangallo al 900 colisiona contra un WV gol, propiedad de Sofía Flecha que se encontraba estacionado en la vía pública. Al producirse el choque su rodado quedó varado en el lugar.

Móvil policial

Tras arribar al lugar personal policial pudo verificar que el rodado tenía una prohibición de circular, como así también falta de documentación, al enterarse de ello, Rojas se enfureció ya que correspondía el secuestro de su rodado, se volvió hostil, amenazó al personal policial y luego tomó piedras de la calle y comenzó a arrojarlas contra el personal policial sin llegar a lesionar a ninguno.

Móvil policial

El individuo fue reducido por los uniformados utilizándose la fuerza mínima e indispensable, por el momento el aprehendido continua alojado en el sector de los calabozos de la Comisaria Primera por los delitos de Daño agravado, Resistencia a la Autoridad y Amenazas.

Interviene la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Gabriel Iván Lopazzo.