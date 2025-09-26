Chaves se suma al Programa “Qunita” Bonaerense para acompañar a personas embarazadas y sus familias

Chaves Municipio, a través del Área de Salud, firmó un convenio con el Programa “Qunita” Bonaerense, una iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que constituye una red integral, pública y gratuita para acompañar la salud de las personas embarazadas y sus familias. El inicio del programa está previsto para fines de octubre.

El programa tiene como objetivo promover el cuidado de niñas y niños hasta los 3 años de edad, garantizando una crianza con derechos y brindando herramientas que favorezcan el bienestar de las familias.

Como parte de esta propuesta, se entregará un kit de “Sueños Seguros”, que incluye una cunita y materiales esenciales para el mantenimiento y cuidado del bebé, asegurando un entorno saludable y protegido en los primeros meses de vida.

Con esta adhesión, Chaves refuerza su compromiso con las políticas de salud y el acompañamiento integral a las familias en la etapa de gestación y crianza.