Chaves Municipio llevó adelante la recuperación y puesta en valor de la plazoleta ubicada en la esquina de General Rodríguez y 12 de Octubre, un espacio con historia para el barrio que vuelve a ser un lugar de encuentro, juego y disfrute para chicos, chicas y familias.

La intervención incluyó mejoras integrales para hacer del lugar un entorno más cuidado, seguro y accesible. Entre los trabajos realizados se destacan:

• Nuevas veredas para mejorar la circulación y el acceso peatonal.

• Colocación de dos nuevos postes de iluminación, aportando más luz y seguridad.

• Reconstrucción y pintura de pilares y muros deteriorados, recuperando la identidad del espacio.

• Incorporación de una base con bancos y una mesa, pensada para el descanso y el encuentro.

• Puesta a nuevo de los juegos infantiles, lijados y pintados para que vuelvan a disfrutarse en mejores condiciones.

Chaves Municipio recuperó y pus en valor la Plazoleta “Eduardo Carbajal”

Además, por Ordenanza N° 3472 del Honorable Concejo Deliberante, la plazoleta fue nombrada “Eduardo Carabajal”, en reconocimiento a un vecino comprometido con el deporte, la comunidad y los valores que hoy inspiran a seguir construyendo un Chaves mejor. Asimismo, el conjunto de viviendas vecinas fue designado como Barrio “Domingo Rago”, en homenaje a otro gran benefactor de la comunidad.

Desde Chaves Municipio se invita a vecinos y vecinas a cuidar entre todos este espacio recuperado, que vuelve a sumar luz, movimiento y vida al barrio.