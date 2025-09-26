Chaves Municipio realizó la Segunda Mesa COPRET Ampliada con estudiantes de nivel secundario

Desde el área de Educación de Chaves Municipio se llevó adelante la segunda Mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) del distrito, en una edición ampliada que contó con la participación de estudiantes de sexto año de todas las escuelas secundarias.

El encuentro, que tuvo lugar con la presencia de la intendente Lucía Gómez y parte de su equipo de gestión, tuvo como objetivo escuchar la voz de las y los jóvenes, sus deseos, intereses y propuestas en relación con la formación laboral y profesional, buscando construir de manera conjunta caminos posibles para su futuro.

Durante la jornada, se compartieron iniciativas surgidas de la comunidad educativa que fueron puestas en diálogo con las distintas herramientas, cursos y propuestas de formación laboral y de nivel superior que ofrece el municipio, fomentando un espacio de participación activa y de intercambio para fortalecer el vínculo entre educación y trabajo.