Chaves Municipio, a través del área de Alumbrado Público, continúa desarrollando trabajos de mejora, mantenimiento y modernización del sistema de iluminación en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar el consumo energético, reforzar la seguridad y cuidar el espacio público.

En el Camino de la Salud se llevó adelante un importante reacomodamiento del sistema de iluminación, orientado al ahorro energético. En ese marco, se realizó el reemplazo de 29 luminarias de sodio de 250 watts (5000 K) por nuevas luminarias LED de 150 watts (6500 K, luz fría), mejorando la calidad lumínica y reduciendo el consumo eléctrico.

Chaves Municipio realiza mejoras en alumbrado público y eficiencia energética en distintos sectores

Además, se corrigieron niveles verticales de postes que se habían visto afectados por los fuertes vientos de tormentas pasadas y se reemplazó un poste por uno de cemento en el sector donde se encuentra instalada una cámara de seguridad, fortaleciendo la infraestructura del lugar.

En paralelo, se ejecutaron tareas de mantenimiento de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, que incluyeron:

• Recambio de fusibleras y fotocontrol en Combate de los Pozos y Sáenz Peña, en el tramo comprendido entre Alte. Brown y Salta.

• Reconexión de la línea de fase de iluminación en columnas de Av. Pte. Perón, entre Lavalle, Av. San Martín y Av. Carricart.

• Reparación de fusibles de línea en Av. San Martín, entre 25 de Mayo y Rivadavia.

• Reconexión de fotocélula en Ameghino N° 250.

• Reconexión de fusibleras en Alte. Brown N° 90.

• Reparación de contactor y reloj temporizador en la Plaza 25 de Mayo, en la línea de apolos de la vereda externa.

• Reconexión del circuito del tablero TN2 en el Parque Abel Arrachea.

Desde Chaves Municipio se remarcó que estas acciones se enmarcan en una política sostenida de mejora, cuidado y recuperación del espacio público, con intervenciones permanentes que apuntan a una ciudad más segura, ordenada y eficiente.