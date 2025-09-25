Chaves Municipio pone en marcha el Programa de Salud Escolar en todo el distrito

Chaves Municipio, en convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, anuncia el inicio del Programa de Salud Escolar, que comenzará el martes 1 de octubre con el objetivo de garantizar el cuidado integral de los niños y niñas que cursan primer grado en las escuelas primarias y colegios rurales del distrito.

La propuesta incluye un examen de salud completo para cada estudiante, que abarca control de agudeza visual, verificación del calendario de vacunación con la aplicación de las dosis faltantes y evaluación odontológica con aplicación de flúor para fortalecer la salud bucal.

El recorrido comenzará en la localidad de De la Garma, continuará en Juan Eulogio Barra y finalizará en la ciudad cabecera de Gonzales Chaves. Además, en el mes de noviembre, el programa se extenderá a todas las escuelas rurales del distrito, incluyendo Estación Vásquez, con el propósito de alcanzar a la totalidad de la matrícula escolar.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su compromiso con la prevención, detección temprana y promoción de la salud infantil, acercando controles esenciales a cada comunidad educativa.