Chaves Municipio informa cambio de fecha en la Charla sobre Alimentación Complementaria

La Dirección de Salud de Chaves Municipio comunica que la Charla sobre Alimentación Complementaria, organizada por el Servicio de Nutrición, Pediatría y Obstetricia, cambiará de fecha.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el viernes 3 de octubre, se reprogramará para fines de octubre, con día y horario a confirmar.

Se recuerda que la actividad se llevará a cabo en el Hospital Anita Eliçagaray, en el sector ex Pediatría, y está destinada a todas las familias interesadas en conocer más sobre la introducción de alimentos en la dieta de los bebés.

Próximamente se brindará la información actualizada para que los vecinos puedan participar de esta importante propuesta de salud y acompañamiento familiar.