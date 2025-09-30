Vía Tres Arroyos / alimentación

Chaves Municipio informa cambio de fecha en la Charla sobre Alimentación Complementaria

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el viernes 3 de octubre, se reprogramará para fines de octubre, con día y horario a confirmar.

Redacción Vía Tres Arroyos

30 de septiembre de 2025,

La Dirección de Salud de Chaves Municipio comunica que la Charla sobre Alimentación Complementaria, organizada por el Servicio de Nutrición, Pediatría y Obstetricia, cambiará de fecha.

Se recuerda que la actividad se llevará a cabo en el Hospital Anita Eliçagaray, en el sector ex Pediatría, y está destinada a todas las familias interesadas en conocer más sobre la introducción de alimentos en la dieta de los bebés.

Próximamente se brindará la información actualizada para que los vecinos puedan participar de esta importante propuesta de salud y acompañamiento familiar.

