Chaves Municipio inauguró la nueva sala de Elaboración de Alimentos con la presencia del ministro Javier Rodríguez

Con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y la intendenta Lucía Gómez, se inauguró la nueva Sala de Elaboración de Alimentos en Adolfo Gonzales Chaves, un proyecto que representa un paso fundamental para potenciar la producción local y generar más oportunidades para los pequeños productores del distrito.

La obra incluyó la construcción de un sector de ingreso de alimentos, sala sucia, lavado y almacenamiento, con el objetivo de garantizar mayor seguridad e higiene en los procesos, evitando que los alimentos ingresen directamente a la cocina.

Además, se sumó un espacio de vestuarios, se reacondicionaron los baños, se amplió el edificio con un nuevo sector de depósito con acceso interior y exterior, y se realizaron trabajos de pintura y remodelación integral del espacio, junto al recambio de cartelería.

La arquitecta Victoria Arrachea, responsable técnica del proyecto, destacó: “Esta obra no solo significa una mejora edilicia, sino también un avance en la forma de trabajar. Hoy contamos con un espacio más seguro, funcional y pensado para el crecimiento de los productores locales”.

De esta manera, la nueva Sala de Elaboración de Alimentos se convierte en un punto estratégico para fortalecer la producción, el trabajo y el desarrollo local, en articulación entre el municipio y el gobierno provincial.