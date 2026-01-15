Chaves Municipio informó la finalización de la obra de reforma del sistema de gas en la Comisaría Comunal, una intervención clave para mejorar el funcionamiento del edificio y, especialmente, las condiciones en las que el personal policial desarrolla su tarea diaria. Se trata de un pedido que llevaba más de cinco años y que pudo concretarse a partir del trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Esta obra era necesaria y muy esperada. No se trata solo de infraestructura: es una mejora directa para que el personal policial pueda llevar adelante su labor de la mejor manera, con un edificio que esté a la altura de la responsabilidad que tienen todos los días”, afirmó el secretario de Seguridad, Pablo Arévalo.

Chaves Municipio finalizó la reforma de gas en la Comisaría Comunal y suma nuevas acciones para fortalecer la seguridad

Esta intervención se suma a las acciones desarrolladas durante el último año para reforzar la seguridad y optimizar recursos en todo el distrito. En ese marco, se destaca la incorporación de cuatro móviles, destinados a fortalecer el patrullaje y la capacidad operativa.

Además, se avanzó en la repatriación de personal policial local para cubrir tercios y garantizar los descansos reglamentarios, mejorando la organización del servicio y la presencia efectiva.

En Juan Eulogio Barra, se consolidó la cobertura las 24 horas, mediante un esquema de rotación con el CPR, asegurando continuidad y respuesta ante emergencias.

En materia de prevención, también se incorporó nuevo equipamiento al sistema de monitoreo: 6 nuevas cámaras para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos y 4 cámaras internas instaladas en dependencias, fortaleciendo el control y la seguridad edilicia.

“Son decisiones que apuntan a lo mismo: más prevención, más presencia y mejores condiciones de trabajo para quienes cuidan a la comunidad. Esa es la línea que sostenemos: gestión, articulación con la Provincia y soluciones concretas”, agregó Arévalo.