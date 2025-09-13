Chaves Municipio Entregó un subsidio de 10 millones de pesos para la compra de una autobomba en De La Garma

Chaves Municipio entregó un subsidio de 10 millones de pesos destinado a colaborar en la adquisición de una nueva autobomba para el destacamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con asiento en De la Garma.

La reunión se realizó en el Palacio Municipal y contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, la secretaria de Hacienda Evelina Pogorzelsky y Miriam Bozzolo, quienes formalizaron la entrega del aporte.

Este apoyo reafirma el compromiso de la gestión municipal de acompañar y fortalecer a las instituciones que cumplen un rol esencial en la seguridad y el cuidado de la comunidad.

La incorporación de esta unidad permitirá renovar y ampliar la capacidad operativa del cuerpo de bomberos, garantizando mejores condiciones para responder a emergencias y proteger a los vecinos y vecinas de la localidad y la zona rural.

Desde Chaves Municipio destacaron la tarea diaria de los bomberos de la Policía Bonaerense y reafirmaron la importancia de sostener un vínculo de cooperación permanente entre el Estado y las instituciones que trabajan en favor de la seguridad pública.