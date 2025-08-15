Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Gonzales Chaves

Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito

El próximo 22 de agosto, Chaves Municipio celebrará un nuevo aniversario con actividades para toda la comunidad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de agosto de 2025,

Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito
Municipalidad de Gonzales Chaves

Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito, una fecha que convoca a vecinos, vecinas y visitantes a compartir una jornada de historia, tradición y cultura en la Plaza 25 de Mayo.

Las actividades comenzarán a las 09:30 con el acto protocolar, seguido a las 10:30 por el tradicional desfile cívico. A partir de las 12:00, los fogones en el Predio del Ferrocarril ofrecerán un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y el espíritu comunitario.

Desde las 13:00, la jornada continuará con dos bloques de música, danza y espectáculos que reunirán a artistas locales y regionales, poniendo en valor el talento y la identidad cultural de la región.

Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito
Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito

“Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta celebración, que es un homenaje a nuestra historia y una oportunidad para encontrarnos y proyectar juntos el futuro de Chaves”, señalaron desde Chaves Municipio.

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Gonzales Chaves
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS