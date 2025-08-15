Chaves Municipio dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 109° Aniversario del distrito, una fecha que convoca a vecinos, vecinas y visitantes a compartir una jornada de historia, tradición y cultura en la Plaza 25 de Mayo.

Las actividades comenzarán a las 09:30 con el acto protocolar, seguido a las 10:30 por el tradicional desfile cívico. A partir de las 12:00, los fogones en el Predio del Ferrocarril ofrecerán un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y el espíritu comunitario.

Desde las 13:00, la jornada continuará con dos bloques de música, danza y espectáculos que reunirán a artistas locales y regionales, poniendo en valor el talento y la identidad cultural de la región.

“Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta celebración, que es un homenaje a nuestra historia y una oportunidad para encontrarnos y proyectar juntos el futuro de Chaves”, señalaron desde Chaves Municipio.