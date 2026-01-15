Chaves Municipio continúa con tareas de mantenimiento del césped y recuerda la responsabilidad de los frentistas

Chaves Municipio continúa desarrollando tareas de corte y mantenimiento del césped en distintos espacios públicos del distrito, como parte de un trabajo sostenido de cuidado, orden y puesta en valor de los lugares comunes que utilizan vecinos y vecinas.

Estas acciones forman parte de una política permanente de mantenimiento del espacio público, que incluye presencia territorial, trabajos preventivos y tareas regulares para mejorar el entorno urbano, garantizar espacios más limpios y contribuir a una mejor convivencia.

En ese marco, desde el Municipio se recuerda que el mantenimiento de las veredas es responsabilidad de cada frentista, de acuerdo a la ordenanza vigente. Al realizar el corte de pasto, el mismo debe ser embolsado correctamente, evitando dejarlo suelto o arrojarlo a la vía pública, ya que esto genera obstrucciones, suciedad y problemas en el drenaje.

Desde la gestión municipal se remarca que mantener limpia la ciudad es una tarea compartida, donde el trabajo del Estado se complementa con el compromiso de cada vecino.

Cabe destacar que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones, conforme a lo establecido por la normativa vigente.