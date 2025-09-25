Chaves Municipio continúa con las mejoras en la guardia del hospital Anita Eliçagaray

Chaves Municipio lleva adelante trabajos de mejora en la Guardia del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, con el objetivo de optimizar las condiciones de atención y brindar un espacio más cómodo y seguro para los vecinos y vecinas.
Las tareas incluyen reparaciones en paredes, renovación de la pintura interior y pintado exterior, que abarca desde el sector que da al estacionamiento, el ingreso principal de la Guardia y las paredes que derivan hacia la calle Tucumán.
Estas obras forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor del hospital, reafirmando el compromiso de Chaves Municipio con la salud pública y con el cuidado de quienes todos los días eligen este servicio de referencia en la comunidad.
Desde el área de Salud señalaron: “La Guardia es un espacio muy utilizado a diario y necesitaba una puesta en valor. Con estas mejoras buscamos que pacientes, familiares y personal médico cuenten con un lugar más ordenado y confortable, en línea con la calidad de atención que queremos brindar.”
Desde Chaves Municipio destacaron además: “Cada mejora que realizamos en el hospital tiene como finalidad ofrecer un espacio en mejores condiciones, más confortable y más cercano a todos y todas.”