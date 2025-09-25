Chaves Municipio lleva adelante trabajos de mejora en la Guardia del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, con el objetivo de optimizar las condiciones de atención y brindar un espacio más cómodo y seguro para los vecinos y vecinas.

Las tareas incluyen reparaciones en paredes, renovación de la pintura interior y pintado exterior, que abarca desde el sector que da al estacionamiento, el ingreso principal de la Guardia y las paredes que derivan hacia la calle Tucumán.

Chaves Municipio continúa con las mejoras en la guardia del hospital Anita Eliçagaray

Estas obras forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor del hospital, reafirmando el compromiso de Chaves Municipio con la salud pública y con el cuidado de quienes todos los días eligen este servicio de referencia en la comunidad.

Desde el área de Salud señalaron: “La Guardia es un espacio muy utilizado a diario y necesitaba una puesta en valor. Con estas mejoras buscamos que pacientes, familiares y personal médico cuenten con un lugar más ordenado y confortable, en línea con la calidad de atención que queremos brindar.”

Desde Chaves Municipio destacaron además: “Cada mejora que realizamos en el hospital tiene como finalidad ofrecer un espacio en mejores condiciones, más confortable y más cercano a todos y todas.”