En el Centro Educativo de Adolfo Gonzales Chaves concluyó el curso “Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales”, dictado por Agustín Del Canto.

Durante 16 semanas, los participantes recibieron formación en el diseño de contenidos, la gestión de marcas en entornos digitales y la utilización de herramientas innovadoras para mejorar la comunicación y la presencia online.

Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo

La propuesta, que combinó instancias teóricas y prácticas, se desarrolló en modalidad presencial y virtual, brindando oportunidades de capacitación a jóvenes y adultos del distrito.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas instancias de formación:

“Celebramos la finalización de este curso que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional en nuestra comunidad. Apostar a la capacitación es apostar al futuro de Chaves, porque cada conocimiento adquirido es una herramienta más para crecer y proyectarse en el mundo laboral y emprendedor”, señalaron desde la gestión municipal.