Vía Tres Arroyos / Educación

Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo

Durante 16 semanas, los participantes recibieron formación en el diseño de contenidos, la gestión de marcas en entornos digitales y la utilización de herramientas innovadoras para mejorar la comunicación y la presencia online.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

2 de octubre de 2025,

Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo
Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo

En el Centro Educativo de Adolfo Gonzales Chaves concluyó el curso “Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales”, dictado por Agustín Del Canto.

Durante 16 semanas, los participantes recibieron formación en el diseño de contenidos, la gestión de marcas en entornos digitales y la utilización de herramientas innovadoras para mejorar la comunicación y la presencia online.

Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo
Chaves: Finalizó el Curso de Estrategias Integrales para la Creación y Gestión de Marcas Digitales en el Centro Educativo

La propuesta, que combinó instancias teóricas y prácticas, se desarrolló en modalidad presencial y virtual, brindando oportunidades de capacitación a jóvenes y adultos del distrito.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas instancias de formación:

“Celebramos la finalización de este curso que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional en nuestra comunidad. Apostar a la capacitación es apostar al futuro de Chaves, porque cada conocimiento adquirido es una herramienta más para crecer y proyectarse en el mundo laboral y emprendedor”, señalaron desde la gestión municipal.

Temas Relacionados

MÁS DE Educación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS