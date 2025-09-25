Charla sobre discapacidad, sus implicancias y derechos en la Escuela Secundaria de la Sede 501

La comunidad educativa de la Sede 501 fue escenario de una enriquecedora jornada de reflexión y aprendizaje, destinada a estudiantes de nivel secundario, en torno a la temática de la discapacidad, sus implicancias sociales y el pleno ejercicio de los derechos.
La charla, se dio gracias a una inquietud conjunta entre las docentes, estudiantes y el equipo de orientación y estuvo a cargo de la coordinadora del Área Municipal, Andrea Elgart, impulsada con una mirada inclusiva y participativa, promovió el intercambio de ideas, preguntas y experiencias entre los jóvenes poniendo en valor la importancia de construir una sociedad más empática y respetuosa de la diversidad.
Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al reconocimiento de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, la eliminación de barreras físicas y culturales, y laborales, pensando en trabajar en conjunto en proyectos de inclusión socio laboral, que contemplen las inquietudes personales de cada estudiante.
Los estudiantes participaron activamente, planteando inquietudes y reflexionando acerca de los desafíos cotidianos en materia de accesibilidad e inclusión para el desarrollo de una vida autónoma.
El intercambio permitió que surjan aportes valiosos, reafirmando la relevancia de instalar estos ámbitos de escucha activa y multidisciplina en el ámbito escolar.