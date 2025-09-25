La comunidad educativa de la Sede 501 fue escenario de una enriquecedora jornada de reflexión y aprendizaje, destinada a estudiantes de nivel secundario, en torno a la temática de la discapacidad, sus implicancias sociales y el pleno ejercicio de los derechos.

La charla, se dio gracias a una inquietud conjunta entre las docentes, estudiantes y el equipo de orientación y estuvo a cargo de la coordinadora del Área Municipal, Andrea Elgart, impulsada con una mirada inclusiva y participativa, promovió el intercambio de ideas, preguntas y experiencias entre los jóvenes poniendo en valor la importancia de construir una sociedad más empática y respetuosa de la diversidad.

Charla sobre discapacidad, sus implicancias y derechos en la Escuela Secundaria de la Sede 501

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al reconocimiento de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, la eliminación de barreras físicas y culturales, y laborales, pensando en trabajar en conjunto en proyectos de inclusión socio laboral, que contemplen las inquietudes personales de cada estudiante.

Los estudiantes participaron activamente, planteando inquietudes y reflexionando acerca de los desafíos cotidianos en materia de accesibilidad e inclusión para el desarrollo de una vida autónoma.

El intercambio permitió que surjan aportes valiosos, reafirmando la relevancia de instalar estos ámbitos de escucha activa y multidisciplina en el ámbito escolar.