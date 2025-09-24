Vía Tres Arroyos / Economía

Cerró la planta de Mustad de Tres Arroyos y hay 50 empleados despedidos

La empresa noruega dedicada a la fabricación de herraduras para caballos funcionaba en el Parque Industrial de Tres Arroyos.

Redacción Vía Tres Arroyos
24 de septiembre de 2025,

Mustad - Tres Arroyos

Mustad, la empresa noruega dedicada a la fabricación de herraduras para caballos decidió el cierre de su planta en el Parque Industrial de Tres Arroyos, dejando a unos 55 trabajadores despedidos.

La Fábrica funcionaba desde hace casi 30 años en la localidad y dedicaba la mayoría de su producción a la exportación.

Gustavo Acosta, secretario administrativo de la UOM a cargo de la filial Tres Arroyos, quien se enteró de la decisión mientras participaba de un congreso de delegados en Río Negro indicó “Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”.

Según explicó, fue el propio dueño de la empresa quien comunicó a los trabajadores el cierre, garantizando que serían indemnizados.

Acosta detalló que este jueves se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio intentará frenar la medida. “La idea que tenemos es que la empresa no se cierre; esperamos que mañana podamos mantenerla abierta”, sostuvo.

