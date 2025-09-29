Este lunes, la firma CeresTolvas inauguró su concesionaria y agronomía totalmente renovada en sus instalaciones de José Ingenieros 1245 en la localidad de Tres Arroyos.

Este nuevo proyecto se desarrolló en un espacio de 3150 m² y cuenta con nuevo depósito de repuestos, Centro de Soluciones Conectadas, oficinas comerciales y salas de reuniones, área de coworking, store oficial de merchandising John Deere, exhibición de maquinaria y mucho más.

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025

Desde el directorio expresaron que la empresa “está para seguir apoyando y acompañando a los productores, además estamos trabajando en la renovación y ampliación de las plantas de Necochea, Suarez y construyendo una nueva en la localidad de Azul”.

“Queremos seguir siendo innovadores y estar a la altura de las circunstancias”.

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025

Feria Original John Deere 2025

Además durante la jornada se realizó la Feria Original John Deere 2025 un evento donde se mostró las soluciones más innovadoras para potenciar el trabajo del campo

En esta oportunidad quienes se acercaron pudieron disfrutar y conocer la nueva Cosechadora S7 con tecnología predictiva.

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025

Hubo además:

Simuladores de pulverización PLA y John Deere

Realidad Virtual de Cosecha

Demos en vivo de maquinaria y soluciones

Asesoramiento en Posventa & Precision Upgrades

Opciones de financiación exclusiva.

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025

Beneficios durante todo septiembre

Además, con motivo de la Feria Original durante todo el mes se podrá disfrutar de descuentos exclusivos en:

Neumáticos TITAN

Piezas agrícolas

Baterías

Aditivos y lubricantes

Componentes Tee Jet

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025

Ceres Tolvas inauguró su concesionaria totalmente renovada y lanzó la Feria Original John Deere 2025