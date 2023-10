Cepeda y Espinoza: “que los tresarroyenses recuerden lo que era la ciudad hace 28 años sin el Movimiento Vecinal.”

Judith Cepeda y Alejandro Espinoza son candidatos a Consejeros Escolares del Movimiento Vecinal, que lleva a la cabeza a Claudia Cittadino como candidata a intendente de Tres Arroyos.

A 10 días de las elecciones generales 2023 que decidirán el futuro de Tres Arroyos dialogamos con los candidatos para que nos revelen sus últimas impresiones de la campaña.

Judith Cepeda, se sumó a la lista de Claudia Cittadino, luego de las PASO 2023. Formaba parte del equipo de Werner Nickel. Hace más de 20 años que se desempeña como Auxiliar de Educación y trabajo durante 10 años como dirigente sindical de la educación.

Al respecto señalo:

“Estamos funcionando muy bien, muy unidos y con mucho consenso en cuanto a las propuestas y los proyectos que veníamos articulando. Vamos por el buen camino y con toda la convicción de que lo que estamos haciendo es un montón y al mirar hacia atrás te das cuenta como Tres Arroyos ha crecido en todas sus áreas”.

VTA: ¿Cuáles son las propuestas del Movimiento Vecinal para el Consejo Escolar?

“Primeramente descentralizar los comedores escolares. Hay 23 cocinas en el distrito y se está pidiendo la descentralización para brindar una mejor calidad en el servicio alimentario que es tan importante para los chicos”.

“A su vez proponemos que haya más fuentes de trabajo ya que los actos públicos y el personal de Ley 10430 depende del Consejo Escolar, así que ya está en pos de funcionar de esa manera, para que esté el espacio físico y poder implementar más cocinas al servicio alimentario”.

VTA: Tu experiencia como auxiliar y sindicalista de la educación te otorga una gran experiencia para trabajar dentro del Consejo Escolar.

“Me ha permitido gestionar y estar cerca de las instituciones viendo las problemáticas, las necesidades que requieren cada institución, trabajar de forma mancomunada con el Consejo Escolar y estar detrás de cada inquietud que se iba suscitando, ya sea en infraestructura o en recursos humanos que además de los comedores escolares tiene que ver con el asesoramiento de la ley 10430, o el seguimiento de expedientes de jubilaciones entre otras cuestiones que competen al Consejo Escolar que tiene que hacer un seguimiento muy continuo para poder estar cubriendo esas necesidades”.

“Durante la campaña me tocó recorrer las localidades y lo que he visto tanto en Claromecó como Copetonas, San Francisco es el crecimiento que han tenido.

“Yo soy de San Francisco de Bellocq, cuando hace 20 años me vine a Tres Arroyos, la localidad no tenía gas, hoy está la red de gas, no tenía la rotonda que da seguridad vial, ni una plaza totalmente embellecida como la de hoy. Hay mucha gente que ha tomado la decisión de irse a vivir a San Francisco, Claromecó u Orense porque son localidades que funcionan y que no tienen las carencias que tenían hace 20 años”.

“En la parte educacional que es la que a mí me concierne hoy hay un Secundario, la Escuela Primaria fue equipada con un laboratorio, en Claromecó pasó lo mismo se terminó el Secundario que hoy cuenta con un edificio etc”.

“Las localidades se han acomodado y embelleciendo al igual que Tres Arroyos, cubriendo las necesidades del futuro para los chicos y la juventud”.

VTA: ¿Qué le dirías a la gente que aún no sabe a quien votar?

“A la gente le diría que es muy importante que vaya a votar, independientemente del partido político a quien vote, hay que cuidar el voto”.

“Además, que Claudia cuenta con un equipo muy preparado, con muchas ganas de trabajar con mucha responsabilidad y compromiso. Claudia tuvo de maestro a Carlos Sánchez, supo prepararse y adquirió la experiencia y todo lo necesario para gobernar Tres Arroyos”.

“Lo que se ha hecho no son solo palabras, nos comprometemos como equipo a hacer lo que falta para que Tres Arroyos siga creciendo”.

Alejandro Espinoza: “Yo vi la maqueta del Polo Educativo y hoy es una realidad”

Alejandro Espinoza apuesta por la experiencia del Movimiento Vecinal para gestionar y gobernar Tres Arroyos, y sobe todas las cosas apela a la memoria de los tresarroyenses para que recuerden, comprendan y difundan lo mucho que ha evolucionado y crecido la ciudad desde que el vecinalismo se hizo cargo del Ejecutivo.

“Cuando decimos que Carlos Sánchez deja la vara muy alta como intendente es verdad. Lo mismo sucede en Consejo Escolar. Los tres consejeros del Movimiento Vecinal son gente que tiene mucha experiencia, que ha estado más de un período en el cargo y bueno, venimos trabajando con ellos. Nos están dando una mano tremenda porque para nosotros que somos nuevos, son referentes”.

“Algo espectacular que sucedió en este tiempo es el Polo Educativo. Yo lo vi en una maqueta cuando lo presentó Carlos Sánchez hace cuatro años, antes de las elecciones del 19, y parecía utópico y hoy lo ves y no lo podes creer aunque falte más de la mitad pero ya es una realidad”.

“Cuando uno pasa por la ruta, no toma dimensión de lo grande que realmente es, las aulas que tiene el Centro de Formación Laboral, las instalaciones sanitarias, el Conservatorio, no sé cuántos Conservatorios estatales habrá en la provincia como el que tendremos en poco tiempo acá”.

“Cuando estuve en los debates, hay gente que lamentablemente pareciera que viene de otro mundo, que no vive en Tres Arroyos porque pareciera que somos un desastre”.

“Hay que apelar a la memoria de los tresarroyenses. Que se acuerden lo que era Tres Arroyos hace 28 años cuando no estaba el Movimiento Vecinal, lo que es ahora y lo que puede llegar a ser, si seguimos con esta continuidad de gobierno”.

“Hay gente que no vivió esa época y ve como normal que se construya un Polideportivo o un SUM en Claromecó, o que se asfalten 20 o 30 cuadras, o que haya un Parque Industrial o una Planta Recicladora, modelos de la provincia de Buenos Aires. Son cosas que han costado mucho trabajo y mucha gestión”.