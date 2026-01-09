Casa Taller tiene a cargo el buffet de la Pileta Municipal

Vía Tres Arroyos / información útil

Con el objetivo de fortalecer la empleabilidad de las personas con Discapacidad.

Redacción Vía Tres Arroyos

9 de enero de 2026,

El programa de inclusión laboral Casa Taller dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos que tiene como objetivos fortalecer la empleabilidad de las personas con Discapacidad y que actualmente cuenta con distintos dispositivos en marcha, estará llevando adelante el espacio destinado a la comercialización de alimentos para quienes deseen adquirirlos en la Pileta Municipal, ubicada en el Polideportivo, de calle La Rioja al 100.

Los días y horarios que se dispondrá de este servicio, son los siguientes:

Lunes a viernes: 10 a 13 horas

Lunes, miércoles y viernes: 13 a 18:30 horas

Sábados y domingos: 10 a 18:30 horas.

Fortalecer este espacio laboral inclusivo implica para Tres Arroyos generar oportunidades de trabajo, promover la autonomía de las personas con discapacidad y construir una comunidad más justa y solidaria. “Con cada compra en el buffet de la Pileta Municipal no solo estas acompañando una propuesta para quienes disfrutan del Polideportivo, sino que también apoya un proyecto con impacto social directo” destacan desde el programa municipal Casa Taller.

