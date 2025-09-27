Vía Tres Arroyos / Política local

Carlos Ávila reelecto concejal en Tres Arroyos tras el escrutinio definitivo

De las 9 bancas que estaban en disputa, 4 concejales corresponden a Fuerza Patria, dos para el Movimiento Vecinal, 2 para la Libertad Avanza y 1 para Nuevos Aires.

Redacción Vía Tres Arroyos

27 de septiembre de 2025,

Nuevos Aires, Tres Arroyos

Carlos Paulino Ávila fue reelecto como concejal en las elecciones llevadas a cabo el pasado mes de septiembre, tras conocerse los resultados del escrutinio definitivo.

Ante la paridad en los votos, el candidato de Nuevos Aires debió esperar para conocer su suerte y confirmar o no su reelección, en esta oportunidad con su nuevo partido.

Ávila necesitaba un piso 1342 votos para ingresar como noveno concejal, y de acuerdo a las planillas tenía 1319 sufragios. Realizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral informó que finalmente fueron 1380 votos para Nuevos Aires.

Segun los resultados definitivos de las 9 bancas que estaban en disputa, 4 concejales corresponden a Fuerza Patria, dos para el Movimiento Vecinal, 2 para la Libertad Avanza y 1 para Nuevos Aires.

