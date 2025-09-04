Carlos Ávila primer candidato a concejal de Nuevos Aires en las próximas elecciones del 7 de septiembre, cerró su campaña antes de la veda electoral y en contacto con Vía Tres Arroyos, dio sus impresiones sobre el recorrido realizado y su rol como concejal vigente.

“La campaña ha sido espectacular para nuestro equipo, recorrimos todos los barrios y todas las localidades del distrito. Los pedidos de la gente se repiten - expresó -cloacas, agua corriente, alumbrado, mantenimiento de calles, tanto de las de tierra como las de asfalto que en algunos sectores está lleno de pozos, como si hubiese pasado un tsunami por la ciudad”.

“En muchos lugares que visitamos hay una falta grande de trabajo. El tema del agua potable es muy recurrente, donde los vecinos ven con preocupación que llega un nuevo verano y continuarán teniendo las mismas problemáticas y sin solución”.

Sobre este tema Ávila se explayó:

“El pasado 5 de junio se abrieron la licitación por dos nuevos pozos de agua. En el día de hoy en la Sesión del Concejo Deliberante pedí que se pase de esos dos a 5 pozos porque hay nuevos barrios, se tiene que conectar las 120 viviendas y no está terminado la obra del anillado de agua”.

Carlos Ávila: “la única forma de cambiar algo es participando y dándole la oportunidad a nuevos espacios”

Originario de Claromecó y delegado de la localidad durante varios años Ávila también hizo hincapié en los reclamos de los vecinos:

“En las localidades los pedidos más recurrentes es la falta de maquinarias y el estado calamitoso de las calles de prácticamente todos los pueblos. Este reclamo en mi caso particular, se los hice llegar, no solo a los delegados sino también al Ejecutivo. Las localidades están retrasadas con respecto a la ciudad cabecera en el tema obras y eso también es un reclamo de los vecinos”.

“En Claromecó, Reta y Orense la queja es sobre la cero planificación en Turismo y el desaprovechamiento de un área tan potente que significa tantos puestos de trabajo y de ingresos para el Partido. La erosión costera preocupa mucho y parece que no hay respuesta”.

“También recibimos quejas por las promesas incumplidas. Se prometió transporte interurbano en la ciudad y las localidades y no se ha concretado o sobre la falta de especialidades en los CAPS. Hay reclamos nuevos. Escuchamos quejas reiteradas de la red vial, que era un ejemplo. Si bien ha sido un año complejo con la lluvia, también el reclamo se da por caminos rotos o poco mantenimiento”.

“En base a esas cosas venimos peticionando desde hace tiempo y lo vamos a seguir haciendo, sumándole estos nuevos reclamos”.

Carlos Ávila: “la única forma de cambiar algo es participando y dándole la oportunidad a nuevos espacios”

Para finalizar Ávila pidió el acompañamiento de la gente en las urnas: “Pedimos a todos los tresarroyenses que nos acompañen. Nuevos Aires es una lista pensada para los vecinos y salida del interior profundo, con la idea de representar a todos. Que la gente vaya a votar porque si no nada cambia y ganan siempre los oficialismos. La única forma de cambiar algo es participando y que le den la posibilidad a nuevos espacios”.