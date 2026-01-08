Carlos Ávila impulsa la señalización de zonas de surf y habla de su proyecto para destinar fondos de la venta de lotes a obras para Claromecó

Claromecó. El concejal Carlos Ávila brindó un amplio panorama sobre distintos proyectos y problemáticas vinculadas a Claromecó, entre ellos una iniciativa para señalizar zonas específicas para la práctica del surf, el destino de los fondos provenientes de la venta de lotes municipales y la situación actual de las calles, la costa y el basurero local.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el proyecto presentado para delimitar y señalizar áreas destinadas al surf dentro de la zona balnearia. Según explicó, la propuesta surge a partir de inquietudes planteadas por surfistas locales durante el invierno ante la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante.

“Los chicos que practican surf plantearon la necesidad de contar con una zona específica, como sucede en playas de todo el mundo, donde conviven bañistas y deportistas”, señaló.

La iniciativa contempla la colocación de jalones de color verde, identificados con la palabra ‘surf, que funcionarían como advertencia para el resto de los turistas y permitirían ordenar la actividad, además de facilitar la cobertura del servicio de guardavidas.

“Es una forma sencilla y de bajo costo de ordenar, dar previsibilidad y advertir que en ese sector se convive con la práctica del surf”, explicó Ávila, quien aclaró que el proyecto fue presentado el 6 de enero y deberá pasar por las comisiones correspondientes antes de su eventual aprobación.

Venta de lotes y destino de los fondos

Otro de los temas abordados fue el remate municipal de 48 lotes en Claromecó. En ese sentido, Ávila presentó y logró la aprobación de un proyecto para que el 100% de lo recaudado quede en la localidad. Lo mismo cuando esta modalidad se realice en Reta u Orense.

“Propuse que la totalidad de esos fondos se destinen a Claromecó, y así se aprobó”, confirmó.

Entre las inversiones previstas se encuentran la compra de una motoniveladora, una ambulancia, una máquina de limpieza de playas, equipamiento para el vivero municipal y la restauración de la colonia de vacaciones de Claromecó. Además, se contempla la adquisición de una vivienda para estudiantes de la localidad que cursan carreras terciarias o universitarias en Tres Arroyos.

“Son herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes viven todo el año en Claromecó y para fortalecer el perfil turístico”, remarcó.

Con respecto a la maquina para la limpieza de las playas, Ávila indicó que con una sola se podría mantener limpias tanto las playas de Claromecó como las de Reta y Orense.

Calles, planificación y gestión

Ávila fue crítico respecto al estado de las calles de Claromecó durante el último año, al que calificó como “muy complejo”.

“Pasamos un año con serios problemas porque no había motoniveladoras o las que había ya habían cumplido su vida útil. En un momento no había ninguna calle que se pudiera transitar sin inconvenientes”, afirmó y continuó - el que vivía lejos del asfalto, ya no sabía por dónde circular".

En ese marco, consideró clave dotar de herramientas a quienes están a cargo de la gestión local.

“Uno no puede evaluar una gestión si no se le dan las herramientas necesarias. Hay que planificar y anticiparse, no trabajar siempre sobre la marcha”, sostuvo.

“Desde el Ejecutivo yo veo mucha falta de planificación y soluciones sobre la marcha” -sentenció.

Ávila recordó que cuando era delegado del Ente Descentralizado Claromecó había en la localidad 5 regadores y que en la época invernal, cuando no se utilizaba, se los reparaba para que estuviesen en condiciones óptima para la temporada estival.

“Hoy por el acompañamiento del Ente Vial hay, creo, tres regadores recorriendo Claromecó”.

“Son cuestiones a las que hay que ponerle mucho esfuerzo porque el turista merece un lugar lindo para veranear. Hay mucha competencia turística y tener un pueblo bien presentado, prolijo, limpio y con distintas propuestas o mejoras cada año, es una forma de vender nuestro destino”- afirma.

Preocupación por el basurero y la planta de reciclado

Finalmente, el concejal expresó su preocupación por la situación del basurero municipal, donde en los últimos días se registraron incendios reiterados.

“Dejó de ser un depósito final de residuos y hoy es, lamentablemente, un basurero. Está muy lejos de lo ideal” , advirtió.

Según detalló, actualmente no existen sectores diferenciados para los distintos tipos de residuos y faltan maquinarias esenciales, lo que agrava el riesgo ambiental. “Se empezó a tirar todo junto, en el mismo lugar tiran autopartes, escombros, chapas, ropa o lo que vos quieras. Es un desmadre total”.

Planta de Separación de Residuos de Tres Arroyos

“Hubo incendios durante más de 20 días. Se taparon con tierra y luego se volvió a tirar basura encima. Con el viento que tenemos, el riesgo es enorme”, explicó.

Ademas expresó que: “En uno de esos incendios se quemó un topador, aunque ya estaba roto, hay otro que tiene roto la parte de inyección. Los chicos están desprovisto de maquinarias, solo tienen herramientas de mano, para un predio muy grande”.

Ávila recordó que la planta de reciclado fue en su momento un ejemplo regional y expresó su expectativa de que se tomen medidas urgentes para revertir la situación.

“Es un problema ambiental serio y requiere una mirada profunda y decisiones inmediatas”, concluyó.