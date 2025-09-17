Vía Tres Arroyos / Adultos mayores

Capacitación gratuita de la Fundación Medihome: “Adulto mayor y calidad de vida. La importancia de los cuidados domiciliarios”

El próximo martes 23 de septiembre a las 14 horas, se llevará a cabo en el CRESTA. Requiere inscripción.

Redacción Vía Tres Arroyos

17 de septiembre de 2025,

Curso sobre cuidado de personas mayores.

El próximo martes 23 de septiembre a las 14 horas, se llevará a cabo en el CRESTA(Maipú 270) una charla abierta y gratuita titulada “Adulto mayor y calidad de vida. La importancia de los cuidados domiciliarios”, la iniciativa es organizada por la Fundación Medihome, junto con el Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Salud de Tres Arroyos.

La actividad está dirigida a toda la comunidad local con interés en la temática, especialmente cuidadores, estudiantes y docentes de carreras afines, personal y profesionales de la salud, así como familiares de personas mayores que requieren cuidados.

La capacitación estará a cargo del Dr. Darío Amoruso, médico auditor nacional y docente, quien abordará desde su conocimiento y experiencia la importancia de los cuidados domiciliarios en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.

El encuentro es libre y gratuito, y se entregarán certificados de participación.

Podés inscribirte HACIENDO CLIC ACÁ

