Capacitación en primeros auxilios para el personal de Dirección De Deportes de Chaves

La actividad estuvo a cargo de Diego Lopazzo, personal municipal y bombero voluntario, quien brindó herramientas teóricas y prácticas para una correcta intervención en situaciones de emergencia.

9 de diciembre de 2025,

En el turno mañana, se llevó a cabo en el Natatorio Municipal de Chaves una capacitación interna sobre primeros auxilios y actuación ante emergencias, destinada al personal municipal.

La actividad estuvo a cargo de Diego Lopazzo, personal municipal y bombero voluntario, quien brindó herramientas teóricas y prácticas para una correcta intervención en situaciones de emergencia.

La capacitación se repetirá en el turno tarde, con el objetivo de que todo el personal del municipio pueda participar y reforzar sus conocimientos en esta área fundamental para la seguridad de la comunidad.

