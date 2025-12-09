Capacitación en primeros auxilios para el personal de Dirección De Deportes de Chaves

En el turno mañana, se llevó a cabo en el Natatorio Municipal de Chaves una capacitación interna sobre primeros auxilios y actuación ante emergencias, destinada al personal municipal.
La actividad estuvo a cargo de Diego Lopazzo, personal municipal y bombero voluntario, quien brindó herramientas teóricas y prácticas para una correcta intervención en situaciones de emergencia.
La capacitación se repetirá en el turno tarde, con el objetivo de que todo el personal del municipio pueda participar y reforzar sus conocimientos en esta área fundamental para la seguridad de la comunidad.