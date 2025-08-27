Concejales y candidatos a concejales del Movimiento Vecinal recorrieron diferentes instituciones de la localidad de Orense en la cuales charlaron con sus representantes y vecinos.

En su visita recogieron, además, demandas de primera mano de las necesidades que presenta Orense, y de la necesidad de volver a trabajar mancomunadamente con el Municipio, “tal como se hacía durante la gestión del Movimiento Vecinal –indicó Javier Ruiz-, cuando tuvo el orgullo de ser Delegado, y la prioridad que me indicó en Intendente en ese momento era estar cerca de cada institución y ser el portavoz de sus necesidades. En esta gestión eso no sucede, las instituciones no encuentran interlocutores para tratar sus problemáticas.”

En primer término el grupo visitó el Centro Cultural, obra iniciada durante la gestión Vecinalista y que desde la asunción del nuevo gobierno se encuentra absolutamente paralizada. Emiliano Monsalvo, candidato a Concejal quien formó parte del grupo, dijo que “es una verdadera pena el estado de abandono en que se encuentra la obra, un proyecto elaborado durante la gestión de Carlos Sanchez que hubiera permitido a los orensanos contar con un espacio comunitario para decena de actividades, pero que desde 2023 se paralizó y no se mantuvo, por lo que presenta daños importantes.”

Candidatos del Movimiento Vecinal se reunieron con diversas instituciones de Orense

Luego los representantes Vecinalistas mantuvieron un encuentro con Mónica Hut, referente de la Comisión de Amigos de la Sala de Atención Primaria, en este caso, donde según afirmó el candidato en segundo lugar de la lista, Patricio Roché, “pudimos tomar dimensión del trabajo enorme que realiza la comisión para poder lograr que en la Sala no faltan los elementos indispensables que los vecinos necesitan a la hora de atender una urgencia en salud, nos comprometimos a estudiar el financiamiento de la sala e intentar a través de herramientas legislativas asegurarles lo necesario para el funcionamiento adecuado de un área tan sensible”.

Candidatos del Movimiento Vecinal se reunieron con diversas instituciones de Orense

En la visita a los Bomberos Voluntarios, mantuvieron un encuentro con Sebastian Ferrara, en el que conversaron sobre nuevas obras realizadas y trabajo de la Comisión, además de interiorizarse sobre cuerpo activo y parque automotor.

Otra de las reuniones mantenidas fue con directivos del Club Alumni, en la que Claudio Lotumolo los interiorizó sobre actividades y necesidades del club, el gran presente en Básquet participando de un Provincial por primera vez, igual que en Pelota a Paleta.

Candidatos del Movimiento Vecinal se reunieron con diversas instituciones de Orense

Al respecto Patricio Espinosa, candidato a Consejero Escolar manifestó: “retomamos una charla previa que habíamos tenido hace algunas semanas en relación a la posible compra de un colectivo para el traslado de los deportistas, cuestión en la que acordamos buscar alguna solución conjunta que permita el aporte de parte de la inversión que se requiere, y que es fundamental para la institución que cubre una necesidad central de la comunidad de Orense como es la práctica deportiva y la inserción social a través del deporte.”

Visitaron también la Asociación de Fomento y Biblioteca, recibidos por Micaela Ruiz y Laura Yanacone, donde según Patricio Roché “pudimos interiorizarnos de los trabajos que están realizando y los proyectos que tienen para el año próximo, en los cuales comprometimos el apoyo necesario para articular con el Municipio sus necesidades, pero mas allá de las actividades puntuales lo que sobresale es la pasión y el compromiso que ponen las chicas en una tarea central para la comunidad de Orense”

Finalmente se reunieron con autoridades y docentes del CEF N° 13. Martina Kristensen, candidata a primera Consejera Escolar, sobre la visuta declaró: “es emocionante ver lo que ya sabíamos desde el área de educación, pero pudimos palpar en la charla con docentes y directivos, el gran trabajo que realizan desde diferente ópticas, como el deporte, la recreación, la salud y la contención social de los que más lo necesitan”.

Candidatos del Movimiento Vecinal se reunieron con diversas instituciones de Orense

Y agregó: “Les contamos nuestros proyectos para el Consejo Escolar, que coinciden totalmente con la visión que ellos tienen, que es gestionar en forma constante y asegurar la buena administración de recursos para que lleguen a las instituciones que son las que convierten en acciones positivas para lo comunidad cada aporte que reciben.”

Participaron de la recorrida Roxana Calvo, concejal vecinalista, y los candidatos Maria Saavedra, Patricio Roché, Patricio Espinosa, Edgardo Fernández, Martina Kristensen, Emiliano Monsalvo y el orensano Javier Ruiz que ofició de anfitrión.