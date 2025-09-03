Durante la tarde del martes varios candidatos a concejales del Movimiento Vecinal, y la actual concejal Roxana Calvo, visitaron Reta y Copetonas, completando de este modo la recorrida por todas las localidades del distrito, recogiendo en primera persona las necesidades, sugerencias y propuestas que la comunidad.

En Copetonas la reunión fue extensa, con la Sociedad de Fomento, integrada por diversos actores comunitarios como Bomberos, Centro de Jubilados, Instituto Almafuerte, grupo de apoyo a la Sala de Primeros Auxilios entre otros.

Candidatos del Movimiento Vecinal de recorrida por Reta y Copetonas

Roxana Calvo, destacó especialmente “un enorme agradecimiento a la Comisión Directiva de la Comisión de Fomento, porque se prestó al diálogo y nos permitió visualizar una gran cantidad de cuestiones que hay que trabajar en conjunto en beneficio de la localidad”.

Durante la visita a Reta Patricio Roché, Martina Kristensen, Maria Saavedra y Roxana Calvo visitaron varios comercios, conversaron con los vecinos, y según manifestó Maria “hay que tratar de estar siempre cerca del residente de las localidades para entender cuáles son sus necesidades y proyectos, fue una recorrida enriquecedora y pudimos establecer canales de diálogo para comenzar a trabajar en todo lo que las comunidades necesitan.”

Según manifestaron los representantes vecinalistas, fueron la única fuerza política que durante la campaña recorrió todas las Delegaciones del Partido de Tres Arroyos.