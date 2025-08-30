Candidatos del Movimiento Vecinal de recorrida por Claromecó y San Francisco de Bellocq

Los referentes del Movimiento Vecinal, Patricio Roché, María Saavedra, Carolina López y Patricio Espinosa, recorrieron este viernes Claromecó y San Francisco, donde mantuvieron encuentros con vecinos y representantes de diversas instituciones. La visita tuvo como objetivo relevar inquietudes y acompañar proyectos comunitarios.

En Claromecó, los candidatos caminaron por el centro de la villa balnearia junto a Walter Rens, exdelegado de la localidad durante la gestión de Carlos Sánchez, y conversaron con comerciantes y vecinos sobre la situación actual del destino turístico.

“Fue una jornada muy enriquecedora, recibimos muchas opiniones y propuestas de la comunidad”, señaló Roché, quien además agregó: “No es una la necesidad de los vecinos, sino que es unánime el comentario de todos que nunca vieron a Claromecó en el estado de descuido y falta de mantenimiento que hoy presenta”.

Más tarde, la comitiva se trasladó a San Francisco, donde estuvo acompañada por Gerardo Chedrese, exdelegado de Bellocq. Allí se reunieron con la Cooperadora de Bomberos Voluntarios, la Asociación de Fomento, la Cooperativa Eléctrica, la comisión de apoyo al Jardín y la Capilla local.

Las instituciones plantearon diversas necesidades: desde la renovación de juegos en el Jardín de Infantes hasta la concreción de una gruta en la Capilla, para la cual ya cuentan con terreno y fondos, pero aún resta el acompañamiento necesario para la obra. También se abordaron cuestiones vinculadas al ordenamiento de lotes donados y la falta de cobertura médica en la comunidad.

Durante el encuentro, los bomberos mostraron los avances logrados en materia de equipamiento, mientras que las asociaciones de fomento destacaron el trabajo solidario que realizan en beneficio de los vecinos.

Al finalizar la recorrida, María Saavedra expresó: “Nos volvimos con el alma llena, por el cariño de la gente y por la fuerza de las instituciones, que sostienen a las comunidades con compromiso. Los vecinos valoran el trabajo en equipo y nos transmitieron la necesidad de seguir renovando proyectos y energías para el futuro”.