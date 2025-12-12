Los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Tornquist y Tres Arroyos impulsan de manera conjunta la Campaña Regional de Seguridad Vial, con el objetivo de fortalecer la concientización y la prevención de siniestros viales en la región.

La iniciativa surge a partir de un diagnóstico compartido entre los gobiernos locales, que identifica problemáticas comunes vinculadas al tránsito, como el uso del teléfono celular al volante, una de las principales causas de distracción y factor de riesgo en la conducción. Bajo el lema “Despacio y sin celular. Lo importante es llegar”, la campaña regional se pone en marcha.

A través del trabajo articulado de distintas áreas municipales relacionadas con gobierno, seguridad, tránsito, educación y prevención, la campaña busca promover conductas responsables, reducir situaciones de riesgo y reforzar el cumplimiento de las normas viales, poniendo el foco en el cuidado de la vida.

Campaña regional de concientización en seguridad vial

Conducir a una velocidad adecuada, evitar distracciones y respetar las normas de tránsito son acciones fundamentales para prevenir accidentes.

En este sentido, los 10 municipios de la región reafirman su compromiso con la seguridad vial, entendiendo que la prevención y la concientización son herramientas clave para generar cambios sostenidos en el comportamiento de quienes circulan por calles y rutas.

Cambios que involucran a los diferentes estamentos del estado y a cada ciudadano. La seguridad vial es una responsabilidad compartida.