El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, realizó un balance del trabajo en materia vial durante la actual gestión municipal y anunció nuevas medidas que comenzarán a regir desde enero. Entre ellas, la obligatoriedad de realizar un examen teórico para renovar la licencia de conducir y la ampliación del sistema de fotomultas y controles de velocidad en distintos puntos del distrito.

Apolonio destacó que desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Garate la prioridad fue “trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con el tránsito”, comenzando por campañas educativas desde el nivel inicial.

“Comenzamos desde una temprana edad en nuestros niños, en el jardín infante, en el maternal, llevando las escuelitas viales. También fuimos avanzando hacia las escuelas primarias y secundarias”, explicó. En ese sentido recordó que este año se realizó una “exitosa Olimpiada Vial con la participación de aseguradoras privadas” y un concurso destinado al nivel secundario.

Cambios en las renovaciones de licencias de conducir y nuevos controles de velocidad en rutas del distrito

Durante la conferencia de prensa se destacaron los cambios implementados en la obtención de licencias. “Hemos realizado modificaciones en lo que tiene que ver con la entrega de la licencia de conducir. Recordarán que el año pasado, mediante un convenio firmado con el Motoclub, los exámenes prácticos se llevan a cabo allí”, se indicó.

Además se confirmó que está en su etapa final el nuevo autoescuela municipal: “Es algo novedoso para nuestro distrito, para que aquellas personas que quieran obtener licencia de conducir y que no tengan la oportunidad de tener un vehículo, nosotros se lo accedemos para que hagan las prácticas necesarias”.

En materia de infraestructura vial, expresaron que se avanzó en cartelería, ochavas activas, estacionamientos para motos y bicicletas y ordenamiento general del tránsito.

“Todo esto ha recalado en mayor cantidad de infracciones de tránsito. Hemos dotado de mayor cantidad de recursos humanos y logísticos al área, lo cual también aumentó la cantidad de infracciones” afirmaron.

Respecto a las fotomultas, Apolonio recordó que los sistemas funcionan bajo controles estrictos: “La concesión que tiene el sistema de cámaras realiza toda la tramitación y la logística. Eso es controlado por el INTI y homologado por el Ministerio de Transporte. No hay manera de realizar una infracción si no están cumplidos esos pasos”.

El secretario detalló además los puntos donde ya operan radares de velocidad: “En Esteban Echeverría al 1200, en la Ruta 73 casi 228 —el Pescado— y en el pórtico de ingreso a Claromecó. Las velocidades máximas en esos lugares son de 60 km”. También informó que se está gestionando otro control en la Ruta 85 “a unos 1000 metros aproximadamente de la Ruta 3”.

También se insistió en la necesidad de actualizar conocimientos para conducir:

“Hay personas que han obtenido su licencia hace 20 años y no han dado ningún examen. La normativa se ha modificado, los sentidos de las calles se han modificado, las velocidades también. Entonces entendíamos que era necesario trabajar sobre las renovaciones”.

Por tal motivo a partir del primero de enero, toda aquella persona que obtenga una renovación de su licencia de conducir deberá hacer un curso teórico.

Sobre el sistema de estudio y examen, añadió que el material está disponible en el campus de CRESTA (hay que hacerse usuario para ingresar, y la información se encuentra disponible en la solapa Renovación) Serán 30 preguntas aleatorias. Se aprueba con el 85%. Si no se aprueba la primera vez, al volver a intentarlo las preguntas ya no van a ser iguales.

Finalmente, expresaron que el objetivo central es mejorar la seguridad vial:

“Nos parece importante que uno sea consciente de que al conducir tiene que cumplir con determinada cantidad de normas. Refrescar los conocimientos es una buena medida para poder mejorar”.