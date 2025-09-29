El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público lector, al Café Literario que realizará un recorrido por la obra de la reconocida escritora chilena, Isabel Allende, este viernes 03 de octubre de 18.30 a 20 horas, en la sala Jaka de dicho espacio.

Café Literario en el Museo Mulazzi con un recorrido por la vida de Isabel Allende

La propuesta, organizada por la Compañía de Narración Oral y Escénica “Al sol como la cigarra”,conforma una serie de encuentros programados a lo largo del año, en los cuales se realiza, en cada uno, una aproximación a la obra de un autor determinado.

“Se invita al público lector a compartir un grato momento, escuchar algunas de las historias de la autora que se narrarán, leer otras, compartir un café e intercambiar sentires. Un espacio pensado para que puedan conocer a esta distinguida escritora”, indican las integrantes de la Compañía.

Las entradas pueden adquirirse en el museo el día de la actividad y tendrán un valor de $5000.