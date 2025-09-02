Bruno De Felippe se suma a Vía Tres Arroyos con una sección dedicada al arte

Vía Tres Arroyos suma a su propuesta informativa una nueva sección dedicada al arte, que saldrá todos los sábados a partir del 6 de septiembre y estará a cargo de Bruno De Felippe profesor nacional de pintura y grabado y coordinador del Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (Mubata).

La mirada de De Felippe estará puesta en destacar el patrimonio artístico de la ciudad, ponerlo en valor y, al mismo tiempo, vincularlo con las tendencias y debates que atraviesan el campo del arte en otros lugares.

Al respecto De Felippe indicó: “Quiero agradecer a la directora del portal Vía Tres Arroyos, Milena Marcovecchio la posibilidad de sumarme a su medio.

En este marco nace una columna que se denominará Vía Arte, que tendrá como eje central el arte y la cultura de los tresarroyenses, generando un puente entre el pasado y el presente, y conectando el patrimonio del Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos con otras expresiones artísticas, históricas y sociales de nuestra comunidad.

Este nuevo espacio busca recorrer y poner en valor el legado de quienes nos precedieron, entender la riqueza del patrimonio cultural de Tres Arroyos y rescatar sus huellas en cada monumento, en los edificios arquitectónicos que forman parte de nuestra identidad y en todo ese acervo que nos pertenece y nos representa. También será una oportunidad para abrir el diálogo con otras propuestas culturales, artísticas y educativas que se desarrollan en la ciudad y la región, ampliando la mirada hacia el lugar que ocupamos dentro de la historia local"

“Será un honor acercarles a través de esta columna reflexiones, relatos y miradas que nos permitan comprender mejor nuestro patrimonio, celebrar la creatividad y seguir construyendo memoria colectiva desde el arte"- finalizó.

Los invitamos a seguir de cerca todas las actividades, exposiciones, talleres y proyectos que proponemos desde el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA).