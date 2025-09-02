Becas: se reciben las Acreditaciones de Avances de Estudio

Desde la Comisión de Becas Municipales, tal como establece la Ordenanza N°7733, se informa que ya se comenzó a recibir la documentación referida a los avances de estudio de cada beneficiario. Esto será:

-Analítico, certificado de materias aprobadas y materias cursadas.

-Certificado de alumno regular.

Toda la documentación se recibirá a través de la página web www.becas.tresarroyos.gov.ar, que se subirá ingresando con el usuario y contraseña con el que ya se inscribieron.

Los beneficiaros tendrán tiempo de presentar la documentación hasta el 15 de septiembre.

Cabe mencionar que es requisito de continuidad de la beca la presentación de esta documentación , por lo que quienes no acrediten lo solicitado serán dados de baja del programa de becas por entenderse que su trayectoria estudiantil se encuentra interrumpida.

Por dudas o consultas, comunicarse al mail becas@tresarroyos.gov.ar o al teléfono 439-262.