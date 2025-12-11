Balearon a un hombre en un asalto a un establecimiento rural, un detenido y un prófugo

Un asalto bajo la modalidad de “entradera” tuvo lugar este martes en un establecimiento rural ubicado en el paraje La Tigra, en cercanías de Micaela Cascallares. El suceso, que dejó como saldo al propietario del campo herido de arma de fuego, activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad que permitió esclarecer el hecho en cuestión de horas.

La alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911 pasadas las 10:00 horas, reportando un robo en proceso en el establecimiento “Don Atilio”. De manera inmediata, efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) junto a efectivos de la Policía Comunal de Tres Arroyos arribaron al lugar, brindando las primeras asistencias a la víctima y asegurando la zona para el ingreso de los servicios médicos.

Según se pudo reconstruir, el hecho se produjo cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el vecino Andrés Di Francesco (61) fue sorprendido por dos delincuentes armados. La víctima ofreció resistencia, produciéndose un enfrentamiento recibiendo impactos de bala en el tórax y una pierna. Actualmente, se encuentra internado tras ser intervenido quirúrgicamente y su estado es estable.

Operativo cerrojo y coordinación multiagencia

Ante la gravedad del caso, se desplegó un operativo cerrojo de gran escala que evidenció la capacidad de coordinación entre las distintas fuerzas. Bajo la instrucción del CPR Tres Arroyos y con la presencia de la DDI en el lugar, se sumaron al rastrillaje efectivos de Policía Comunal, Caballería Local y los CPR de Coronel Dorrego y Adolfo Gonzales Chaves, quienes brindaron apoyo táctico para cerrar las vías de escape.

El trabajo fue complementado por el Municipio de Tres Arroyos, que a través de la Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana, aportó análisis de cámaras y soporte logístico fundamental para detectar los movimientos de los sospechosos.

Detención y allanamientos

Gracias a esta labor conjunta y a la alerta vecinal, personal del CPR Dorrego (en apoyo) logró visualizar en una vivienda lindante al campo “Don Emilio” a un sujeto que coincidía con las descripciones aportadas (torso desnudo y shorts). Al notar la presencia policial, el individuo intentó fugar, pero fue rápidamente interceptado y reducido. El aprehendido resultó ser un joven de 24 años.

Balearon a un hombre en un asalto a un establecimiento rural, un detenido y un prófugo

La investigación continuó con celeridad. El análisis de material fílmico y testimonios permitió identificar al segundo autor, un joven de 23 años. Con el aval de la UFIJ N° 13 a cargo del Dr. Lemble, se dictaron órdenes de allanamiento de urgencia en dos domicilios de la calle León (al 1500).

En el primer objetivo se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las usadas en el hecho. En el segundo, aunque el imputado logró escapar saltando por los patios linderos, se incautó el casco de motocicleta utilizado en la huida.

Balearon a un hombre en un asalto a un establecimiento rural, un detenido y un prófugo

Se mantienen las actuaciones por “Robo Calificado y Lesiones”, destacándose el rápido esclarecimiento gracias al accionar conjunto de las fuerzas.