La Subsecretaría de Desarrollo acompaño el cierre anual del Programa C.A.S.A. – Acompañamiento Socio Comunitario de Consumos Problemáticos, un espacio que durante todo el año sostuvo un trabajo integral junto a usuarios y sus familias, articulando terapias grupales e individuales con propuestas comunitarias y de cuidado.

El equipo técnico y los talleristas desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer habilidades, vínculos y proyectos personales. Entre ellas, se llevaron adelante los talleres de cocina, mantenimiento, peluquería y creación de papel reciclado, este último en articulación con el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Balance y Cierre del Programa C.A.S.A - Acompañamiento Socio Comunitario de Consumos Problemáticos en Gonzales Chaves

Asimismo, junto a la Dirección de Cultura, se impulsó la realización de un mural colectivo, diseñado por uno de los usuarios del programa, que se convirtió en un símbolo del trabajo compartido, la expresión creativa y la recuperación como proceso comunitario.

Este año dejó en claro que el acompañamiento en los consumos problemáticos no se limita a la intervención clínica: es también escucha, creatividad, oportunidad y comunidad. El cierre del ciclo reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios donde cada persona pueda encontrar apoyo, herramientas y una red que sostenga sus pasos.