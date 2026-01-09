Avanza la expropiación del edificio de Policoop: “Fue emocionante lograr la aprobación unánime en el Senado” expresó Pablo Escudero

La expropiación del edificio del Sanatorio Policoop dio un paso clave durante el cierre del último período legislativo. Así lo confirmó Pablo Escudero, quien detalló que el proyecto obtuvo aprobación unánime en el Senado de la provincia y ahora avanza hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados.

“Fue totalmente emocionante para nosotros. La última decisión del año fue la aprobación por unanimidad de la expropiación del sanatorio, del edificio, del inmueble”, expresó Escudero, al tiempo que destacó el trabajo previo realizado con distintos bloques políticos.

Según explicó, el proyecto comenzó a trabajarse en el Senado, impulsado por el acompañamiento del senador Pedro Boric, vinculado al gremio de sanidad. “Se explicó en la Comisión de Salud, hubo muchos viajes, muchas reuniones, y se entendió muy bien de qué se trata la iniciativa”, señaló.

Ahora, el foco está puesto en Diputados. “Estamos hablando con los distintos bloques para que también se apruebe por unanimidad. Eso le da mucha más fuerza al proyecto y permite avanzar sin especulaciones”, afirmó.

Escudero remarcó que durante el debate inicial existieron dudas, principalmente por desconocimiento del funcionamiento de la cooperativa. “Muchos pensaban cosas que no eran. Cuando empezaron a averiguar cómo era el desarrollo de Policoop, enseguida se engancharon y acompañaron”, explicó.

Policoop presentará el jueves su nueva ambulancia

“Hoy el sistema de salud está muy exigido”

Más allá del avance legislativo, Escudero fue claro al describir el escenario sanitario actual, sobre todo en el Hospital Pirovano “Hoy el sistema de salud está muy exigido”, afirmó, y explicó que la situación responde tanto al contexto nacional como provincial y local.

“No estamos exentos de lo que pasa con los medicamentos, sobre todo los de alta complejidad. Sostenernos este año fue complejo”, reconoció. En ese marco, sostuvo que la única manera de atravesar la coyuntura es con una administración austera y un control permanente de los gastos. “Los costos médicos, los honorarios profesionales, todo impacta fuerte en la economía del Policoop”, señaló.

Derivaciones y falta de respuestas

Escudero puso especial énfasis en el crecimiento de las derivaciones fuera de la ciudad. “Nos estamos dando cuenta de que se deriva muchísimo”, advirtió, y precisó que no se trata solo de pacientes de PAMI, sino también de otras coberturas.

“Para que te des una idea, siempre salía un viaje por día. Eso llama la atención porque el hospital Pirovano tiene aparatología, tiene tecnología, pero faltan insumos y recursos humanos”, remarcó.

Desde su mirada, la clave está en la gestión coordinada. “No sirve traer una cosita aislada. Hay que trabajarlo en serio. El Ejecutivo local, el hospital y todos los actores tienen que ir juntos a buscar más complejidad, más profesionales, más insumos”, enfatizó.

Emergencias sobrecargadas en Policoop

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la situación del servicio de emergencias. Escudero explicó que el sistema de Policoop está pensado para códigos rojos, pero termina absorbiendo demandas que no le corresponden.

“Nos llaman por situaciones que deberían resolver médicos de cabecera, PAMI o médicos de pensiones. Eso sobrecarga nuestro servicio, que está para riesgo de vida”, explicó.

En ese sentido, aclaró que existen obligaciones legales que no siempre se cumplen. “Hay médicos que cobran por PAMI para ir a los domicilios dentro de las 72 horas y no lo hacen. Entonces todo recae sobre nosotros”, sostuvo.

Policoop Tres Arroyos

Certificados de defunción y conflictos

Escudero también se refirió a los conflictos vinculados a los certificados de defunción. “Nuestros médicos no pueden firmar certificados de fallecimiento de pacientes que no conocen”, remarcó, y explicó que esa responsabilidad corresponde al último médico tratante.

“Cuando eso no se respeta, las quejas terminan cayendo sobre nosotros, que somos los más chicos en la cadena”, afirmó. Aseguró que el tema fue discutido legalmente y que la postura del Policoop está respaldada jurídicamente.

“Vamos a seguir, con errores y aciertos”

Pese a las dificultades, Escudero destacó el compromiso del personal y las inversiones realizadas. “Tenemos médicos y médicas con un compromiso enorme, vehículos nuevos para salir rápido cuando quema alguna papa y un sistema de derivaciones que funciona”, señaló.

También recordó intentos fallidos de sumar especialidades, como pediatría, y apuntó a resistencias internas del propio sistema de salud. “No fue por mala gestión de la cooperativa, fue por malas posiciones de colegas”, afirmó.

Finalmente, se mostró firme en la continuidad del proyecto. “Vamos a seguir. Con errores y aciertos, pero seguimos. Y si logramos concretar la expropiación, va a ser un paso enorme para la salud de Tres Arroyos”, concluyó.