Aumento salarial para el personal municipal en Gonzales Chaves

El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves, a través de un decreto firmado por la intendenta Lucía Gómez, anunció un nuevo aumento para el personal municipal. La medida establece un incremento del 5% sobre los sueldos básicos correspondientes a agosto, y suma un 2% adicional como base para septiembre.

La jefa comunal destacó que el objetivo es avanzar en la recuperación del salario de los trabajadores y trabajadoras que día a día garantizan el funcionamiento de los servicios municipales:“Seguimos por el camino de ir recuperando el salario de quienes trabajan todos los días y hacen que el municipio funcione, brindando obras y servicios. Lo hacemos con decisiones responsables que cuidan el equilibrio de las cuentas públicas”, expresó Gómez.

Con esta disposición, la gestión reafirma su compromiso con la familia municipal, reconociendo y acompañando la tarea de los empleados y empleadas que sostienen el distrito.