El próximo lunes 10 de mayo se realizara en el Centro Cultural La Casona una Asamblea del Movimiento Mujeres Indígenas del Buen Vivir que integran el pueblo-nación mapuche, bajo la consigna “Basta de terricidio” que desde el 17 de marzo vienen marchando por todo el país.

La cita es a las 16 horas en Avenida Rivadavia 641 y está organizada por la Asociación Encuentro Indígena de Tres Arroyos, Ni Una Menos, Radio Cooperativa Indie Rock, Biblioteca Popular José Ingenieros y Centro Cultural La Casona. Durante el encuentro compartirán su camino, sus experiencias y sus reclamos.

El domingo 9 de mayo estarán en Balneario Reta y el martes 11 harán lo mismo en Necochea.

Movimiento Mujeres Indígenas del Buen Vivir Facebook: Movimiento Mujeres Indígenas del Buen Vivir

¿Qué es el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir?

Es un grupo de mujeres indígenas de diversos territorios y comunidades del país que el pasado 17 de marzo iniciaron una Caminata Plurinacional desde distintas provincias, realizando asambleas pueblo por pueblo.

La misma tiene como objetivo denunciar el extractivismo que destruye los bosques nativos y la impunidad con que las empresas contaminan la tierra y el agua en connivencia con los gobiernos, como así también exigir que el terricidio que atenta contra sus vidas y la de la madre tierra sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza.

En declaraciones al diario Pagina/12, Neli Curia, mujer mapuche de la localidad de El Bolsón indicó que: “sabemos que no vamos a ser escuchadas de un día para el otro, pero es ahora o nunca porque los incendios en la Patagonia y las muertes de los niños wichí fueron un antes y un después. No podemos esperar a que pase esta pandemia, no sabemos cuándo terminará porque en nuestros territorios nada ha cesado. La naturaleza nos está protegiendo para llegar a Buenos Aires sanas el 24 de mayo al grito de ¡basta de terricidio!”

“La iniciativa de las mujeres indígenas es un llamado a la sociedad entera - continuó Neli Curia - un grito de auxilio y un pedido de solidaridad hacia esta campaña contra el terricidio, buscan concientizar a la población sobre la necesidad de un cambio de paradigma hacia el buen vivir, como ellas lo llaman, basado en la protección de los bienes naturales que existen en el mundo que habitamos”.

“No se es libre sino se tiene un terreno apto y suficiente para la vida, si se desmontan y se queman los territorios” - finalizó.

Marcha hacia la Capital Federal

El recorrido de 1900 kilómetros culminará en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de mayo, un día antes de cumplirse 211 años del primer grito de independencia del Estado Argentino que omitió la libertad de los pueblos indígenas.

Dos columnas son las que marchan hacia Buenos Aires:

La columna sur conformada por hermanas del pueblo-nación Mapuche partió desde la Puel Willimapu en Corcovado, Chubut, para continuar por Esquel, El Maitén, El Bolsón, Epuyen, Furilofche, Dina Huapi, Villa La Angostura y Comallo.

La columna norte partió el 17 de marzo desde Roque Sáenz Peña, en Chaco, son mujeres y niños de la Nación Qom y Diaguita y continuaron la caminata hacia Resistencia, Paraná, Cayastá y Rosario.

A medida que fueron avanzando en su recorrido y su reclamo fue haciéndose cada vez más visible, fueron recibiendo el apoyo y la solidaridad de distintas personas que han acompañado de manera desinteresada sus proyectos, sumando más voces e interés en sus reclamos.