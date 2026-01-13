Aprehendido por violar una medida cautelar de no acercamiento

Este lunes, personal policial de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la aprehensión de un hombre de 48 años que violó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y concurrió al domicilio de su expareja, una mujer de 38 años.

El hombre desde el 2 de enero tenía una causa en su contra por “AMENAZAS, LESIONES LEVES, HURTO, Y DAÑO AGRAVADO POR SER EJECUTADO EN COSAS DE VALOR CIENTIFICO, CULTURAL, O EN BIENES DE USO PUBLICOS”, medida dictada por el Juzgado de Garantías nro. 1 del Depto. Judicial local, a cargo de la Sra. Juez Dra. Agustina Cedeira”.

Ante la llegada de los uniformados el sujeto se torna hostil enfrentándolos, por lo que utilizando la fuerza mínima e indispensable, logran reducirle y aprehenderlo por el delito de Desobediencia, Atentado y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local, a cargo de la Dra. Natalia Belén Ramos.