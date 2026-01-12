Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió en calle 20 de Abril al 1100, a la aprehensión de un hombre de 67 años, quien momentos previos agredió a su vecina de 23 años, mediante golpes de puño en el rostro, y la amenazó con una varilla de madera.

A la llegada del personal policial, el hombre irascible descartó los elementos utilizados para amedrentar a la víctima en el interior de su domicilio, no colaborando con el accionar policial.

El agresor fue alojado en los calabozos de la Comisaría Primera, y la víctima, que recibió lesiones carácter leves por los golpes, fue trasladada a la Comisaria de la Mujer y la Familia, siguiendo los protocolos del caso.

Aprehendido por golpes y amenazas a su vecina

La SubDDI local, realizó una Orden de Registro domiciliario, en la finca del imputado, lográndose el secuestro de una “katana”, lo que se presume (no constatado por el momento), habría utilizado el aprehendido al momento de amenazar a su vecina.

Por el momento se desconocen los motivos del conflicto entre las partes.

Aprehendido por golpes y amenazas a su vecina

Se instruyen actuaciones prevencionales por Lesiones Leves, Amenazas Agravadas y Desobediencia, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local, a cargo de la Dra. Natalia Belan Ramos.