Aprehendido en Tres Arroyos por violencia de género: la golpeó y quiso ahorcarla

La víctima es una mujer de 24 años.

9 de enero de 2026,

Este jueves 08 de Enero alrededor de las 22:30 horas, personal policial procedió en un domicilio de calle Urquiza al 1100 a la aprehensión de un hombre de 24 años, quien momentos previos agrediera mediante golpes de puño en el rostro a su pareja de la misma edad, produciéndole hematomas y escoriaciones en rostro y cuello, ya que también intento “ahorcarla”, causándole lesiones de carácter leves.

Ante ello se activaron los protocolos el caso, siendo la víctima trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibírseles la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para cumplimentar recaudos legales.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones Agravadas por el vinculo e Inf. Ley 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.

