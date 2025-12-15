Vía Tres Arroyos / Policiales

Aprehendido en Tres Arroyos por incumplir una medida cautelar de no acercamiento

En avenida Libertad al 400.

Redacción Vía Tres Arroyos
15 de diciembre de 2025,

El día sábado 13 de Diciembre, alrededor de las 19:30 horas, en Avenida Libertad al 400, personal de la Estación de Policia de Seguridad Comunal, Comisaria Primera de Tres Arroyos,procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, quien momentos previos incumplió medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia su pareja de 21 años.

La medida que se encuentra vigente hasta el tiempo que dure el proceso penal.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de DESOBEDIENCIA con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local, a cargo de la Dra. Natalia Belén Ramos.

