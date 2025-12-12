Vía Tres Arroyos / Policiales

Aprehendida por sustraer empanadas del Centro Cultural La Estación

Se trata de la misma mujer que días pasados robó un automóvil, que luego chocó y abandonó, llevándose el estereo.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

12 de diciembre de 2025,

Comisaría de tres Arroyos

Este viernes, tras recibir un llamada al 911, personal de Comisaría Primera de Tres Arroyos se hizo presente en el Centro Cultural La Estación donde aprehendió a una mujer que minutos antes sustrajo varias empanadas de carne, del Centro Cultural “La Estación” destinadas para ser vendida y recaudar fondos para una peña folclórica.

Se trata de la misma mujer de 43 años, identificada como Minetti Mirta Gabriela, que días pasados robó un automóvil que luego chocó y abandonó llevándose el estereo del mismo y que gracias a las cámaras de seguridad, pudo ser identificada y aprehendida por la policía.

Se instruyen actuaciones prevencionales por “Hurto” con intervención de la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial local.

