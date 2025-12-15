El Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos invita al público a la apertura de la muestra “Retratos en bruto” del artista local, Gustavo Sabatini, hoy a las 20 horas en la Sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

La muestra se compone de pinturas y dibujos realizados en forma reciente, donde se utilizaron técnicas y soportes variados que van desde el acrílico hasta la cinta de enmascarar. Propone acercamientos a lo bruto o lo grotesco, derivado de movimientos artísticos de posguerra y de artistas como Jean Dubuffet y Asger Jorn, que proponían con su obra el alejamiento del academicismo y la mímesis, la sujeción a la copia o al naturalismo más omnímodo.

" La situación actual como la hiper-virtualidad, situaciones cotidianas donde se debe justificar nuestra condición de especie ante la tecnología y el pos-hiperrealismo visual imperante justifica ese acto", señala el artista.

Cabe destacar que la exposición estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2026, en los horarios habituales del museo, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Apertura de la exposición “Retratos en bruto” de Gustavo Sabatini

Sobre Gustavo Sabatini

Gustavo Sabatini es dibujante, artista plástico y productor musical nacido en la ciudad de Tres Arroyos.

Su formación ha sido moldeada por una amplia variedad de cursos y talleres tanto en Buenos Aires como en su ciudad natal.

Ha participado en exposiciones colectivas, ferias de arte y diseño y se ha sumado a experiencias en talleres y seminarios de montaje, curaduría y producción entre 2022 y 2025 dictados gracias a fundaciones, gestiones culturales de artistas tresarroyenses articulados con el municipio.

Como ilustrador, ha colaborado con dos publicaciones independientes de autores locales de poesía y cuentos con Editorial Caravana de Tres Arroyos y ha incursionado en proyectos audiovisuales para músicos locales, actividad que junto a lo musical realiza desde hace más de 18 años..

Entre 2024 y 2025 realiza sus primeras muestras individuales con más de treinta obras en carbonilla y lápiz.

Desde hace nueve años, dicta el “Taller de Expresión Gráfica” para las infancias en la Biblioteca Popular José Ingenieros alentando el desarrollo creativo visual.

A menudo utiliza el pseudónimo de Armenio Bonin.