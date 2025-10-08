Andar sin pensamiento vuelve a escena el próximo 22 de octubre

El miércoles 22 de octubre volverá a presentarse en escena Andar sin pensamiento la obra de teatro protagonizada por Diego Wilgenhoff, Marifé Martínez Canel y Gerardo Christensen que tuvo su exitoso debut el pasado 27 de septiembre.

La cita es a las 21 horas en la Biblioteca Sarmiento y las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la biblioteca Sarmiento o por transferencia al 2983-305356 a un valor de $8.000.

Con la crítica y el reconocimiento de los espectadores a su favor la obra, que oscila entre el humor y lo poético es sin duda, una pieza que merece ser disfrutada por el público.

Sobre la obra

Andar sin pensamiento, título que nació del tango de los hermanos Expósito, Naranjo en Flor, transcurre en el mismísimo cementerio de la Chacarita.

Atilio y Johnny, dos veteranos y irredentos mujeriegos, han llegado al colmo. La soledad de las viudas, llenas de dolor, deseo y nostalgia, los atrajo a jugar su seducción en ese lugar. Allí ejercen su capacidad de engaño, su labia y sus deseos eróticos. Ambos esperan, cercanos a una tumba, a que una mujer venga a dejar sus flores.