Alerta en Tres Arroyos por intento de estafa

La Municipalidad de Tres Arroyos informa a la comunidad que se han detectado intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por la CELTA (Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos).

En estos llamados, que suelen realizarse desde números privados, los estafadores advierten sobre supuestos cortes programados de energía y solicitan “coordinar días y horarios”. Para ello, envían un código por WhatsApp, el cual NO debe ser compartido bajo ninguna circunstancia, ya que permite el acceso a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Es importante aclarar que:

CELTA no solicita códigos por WhatsApp.

CELTA no coordina cortes de energía por llamados desde números privados.

Ante cualquier duda, se recomienda no brindar información personal ni códigos, cortar la comunicación y realizar la consulta únicamente a través de los canales oficiales de CELTA.

Pedimos a los vecinos que estén atentos, que compartan esta información y que ante situaciones similares realicen la denuncia correspondiente.